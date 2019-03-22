Son Dakika Haberleri: Adana'da Silahlı Kavga Güvenlik Kamerasında

Adana'da Silahlı Kavga Güvenlik Kamerasında

1 saat önce

Adana'da husumetli 2 kişi arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'da Silahlı Kavga Güvenlik Kamerasında, System.String[]
Adana'da husumetli 2 kişi arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Çukurova ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda iddia ve şans oyunları bayisi bulunan A.T. ile iş yerine gelen A.Y. arasında tartışma çıktı.

İş yerinin dışına taşan tartışmada A.Y'nin tabancasını A.T'ye doğrultması üzerine arbede yaşandı.

A.T. ve komşusu Ü.R.Z'nin, A.Y'nin elinden almaya çalıştığı tabancanın 4 defa ateş alması sonucu iş yerinin buzdolabı ve tabelasında hasar oluştu.

Silahı düşüren A.Y, otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Arbede sırasında hafif yaralanan A.T. ve Ü.R.Z. ise A.Y'den şikayetçi oldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, A.T'nin A.Y'nin elindeki tabancayı almaya çalışması başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:23 Kaynak: AA

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