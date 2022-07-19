Adana'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

19.07.2022 21:25
Adana'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağözü Mahallesi'ndeki harnup bahçesinde nöbet tutan Kadir K. (17), Kadir K. (22) ve Muhammet Şahin (36) ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olay sırasında Kadir K, Kadir K. ve Muhammet Şahin av tüfeğiyle vuruldu.

Çevredekiler durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muhammet Şahin kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Muhammet Şahin, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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