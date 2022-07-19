Alınan bilgiye göre, Bağözü Mahallesi'ndeki harnup bahçesinde nöbet tutan Kadir K. (17), Kadir K. (22) ve Muhammet Şahin (36) ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Muhammet Şahin, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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