Adana'da silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

Adana'da silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

06.07.2023 21:15

Adana'nın Seyhan ilçesinde akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada grup üyeleri birbirlerine ateş açtı. Yaralanan Adnan Omay ve Aydın Daş, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde bulunan 30 kovanı incelemek için soruşturmayı sürdürüyor.

Adana'da akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Grup, kavga sırasında silahlarla birbirlerine ateş açtı.

Kavgada, Adnan Omay ile Aydın Daş yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan Omay ve Daş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde yaklaşık 30 kovan bulan polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Adana'da silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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