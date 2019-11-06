Son Dakika Haberleri: Adana'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Adana'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

7 saat önce

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, silahı kavga sonucu 3 kişi yaralandı.

Adana'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, System.String[]

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, silahı kavga sonucu 3 kişi yaralandı.

Atakent Mahallesi'nde iki grup arasında yakınlarının borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan, Özgür ve Cana Ç. tabancayla vurularak yaralandı.

Yaralılar, olay yerinin yakınındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheliler Serkan (36) ve ağabeyi Necati K'yi (37) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan olayda silahı kullandığı iddia edilen Necati K. tutuklandı, kardeşi Serkan K. ise serbest bırakıldı.

Atakent Mahallesi, Yüreğir, kavga, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pencerede asılı kalan çocuk ölümden döndü
Trafikte yol verme kavgası! Tartıştığı adama sopa fırlattı Minik Cihan'ın mucize kurtuluşu! İmdadına ağabeyi yetişti Yozgat İYİ Parti İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 18:18:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]