Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan S.A. ve İ.A. tutuklandı, S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince yakalanan S.A. ile hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan İ.A. ve S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada, İ.A. (35), S.K. (50) ve C.A. (51) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Menekşe Mahallesi'nde, Seyhan Baraj Gölü kıyısında oturan 2 grup arasında "küfürlü konuşma" nedeniyle kavga çıktı.

Adana 'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

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