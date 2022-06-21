Adana'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

21.06.2022 10:03
Adana'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde aynı caddede faaliyet gösteren 2 esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde aynı caddede faaliyet gösteren 2 esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

İnönü Caddesi'nde 2 esnaf arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden silahla yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLAR
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Adına şarkı istenince husumetlisinin barda olduğunu anlayıp, vurmuş Adına şarkı istenince husumetlisinin barda olduğunu anlayıp, vurmuş Adana'da bardaki silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı Adana'da bardaki silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı
Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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