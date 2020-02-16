Adana'da silahlı kavgada bir çocuk yaralandı - Son Dakika
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Adana'da silahlı kavgada bir çocuk yaralandı

7 saat önce

Adana'da sokakta iki grup arasındaki silahlı kavgada 6 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Adana'da silahlı kavgada bir çocuk yaralandı, System.String[]

Adana'da sokakta iki grup arasındaki silahlı kavgada 6 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Bakkala gittiği sırada kavganın ortasında kaldığı belirtilen 6 yaşındaki Narin Doğan, tabancadan çıkan kurşunla kalçasından yaralandı.

Yakınları tarafından özel bir sağlık kuruluşuna kaldırılan yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olaya karıştığını tespit ettiği 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:44 Kaynak: AA
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