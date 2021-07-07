Son dakika haberleri: Silahlı kavgada bir genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Adana'da iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, merkez Yüreğir ilçesi Beyköy Mahallesi'nde, S.P. (26) ile arkadaşı Ahmet Özdemir (24) arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada tabancayla vurularak ağır yaralanan Özdemir, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kavganın ardından kaçan zanlı S.P, daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Ekipler, olay yerinde bulunduğu öne sürülen E.K. (30), C.K. (36) ve K.K'yi (37) de gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K, C.K. ve K.K. savcılık ifadesinin ardından, olayla ilgilerinin bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan S.P. ise tutuklandı.