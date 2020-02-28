Adana'da silahlı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika
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Adana'da silahlı kavgada bir kişi öldü

6 saat önce

Adana'nın Karataş ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Adana'da silahlı kavgada bir kişi öldü, System.String[]

Adana'nın Karataş ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bahçe Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Taraflardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu Ali Deniz ve arkadaşı Halil Boy yaralandı. Kent merkezindeki bir hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ali Deniz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, şüpheliler B.K. (15) ve T.C'yi (19) gözaltına aldı.

Karataş, Bahçe, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:46 Kaynak: AA
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