Adana'da silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Adana'da silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi

Son Güncelleme: 14.09.2023 23:14

Adana'da, iki grup arasında kavga çıktı. Silahların ateşlendiği kavgada bir kişi başından, bir kişi de göğsünden yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahıslar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada, yaşları 21 ve 25 olan iki genç hayatını kaybetti.

TABANCALARI PEŞ PEŞE ATEŞLEDİLER

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. 25 yaşındaki Berat Çetiner ile 21 yaşındaki Seymen Cantürk, plakasız motosikletle daha önceden kadın meselesi yüzünden tartıştığı A.Y.'nin bulunduğu yere gitti. Her iki taraf bir anda tabancaları çekerek birbirlerine ateş etmeye başladı. Açılan ateşler sonucunda Berat Çetiner başından, Seymen Cantürk göğsünden yaralandı.

HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Berat Çetiner hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetiner'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Göğsünden vurulan Seymen Cantürk de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cantürk'ün de cesedi otopsisi yapılmak üzere Adan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Adana, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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