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Son dakika haber! Silahlı kavgada iki kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber! Silahlı kavgada iki kişi yaralandı

28.07.2021 03:19

Son dakika gündem haberi... Adana'da silahlı kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da silahlı kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada tabancayla ateş açılması sonucu kavgaya karıştığı belirtilen A.O. ve Ç.Y. yaralandı.

Olaya karıştığı değerlendirilen 3 şüpheli ise kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.

Yaralılar ambulanslarla Seyhan Devlet ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Son dakika haber! Silahlı kavgada iki kişi yaralandı
Son dakika haber! Silahlı kavgada iki kişi yaralandı
Son dakika haber! Silahlı kavgada iki kişi yaralandı
Son dakika haber! Silahlı kavgada iki kişi yaralandı

Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Silahlı kavgada iki kişi yaralandı - Son Dakika


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