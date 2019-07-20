Son Dakika Haberleri: Adana'da silahlı kavgada ölen çocuğun cenazesi defnedildi
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Adana'da silahlı kavgada ölen çocuğun cenazesi defnedildi

1 saat önce

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, düğünde çıkan silahla kavgada yaşamını yitiren çocuğun cenazesi defnedildi.

Adana'da silahlı kavgada ölen çocuğun cenazesi defnedildi, System.String[]
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, düğünde çıkan silahla kavgada yaşamını yitiren çocuğun cenazesi defnedildi.
İstiklal Mahallesi'nde dün düğünde çıkan silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Eren Çinçik'in (11) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından babaevine götürüldü.
Burada alınan helalliğin ardından Çinçik için İstiklal Mahallesi Mezarlığında cenaze namazı kılındı. Çinçik, daha sonra aile mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan Tufanbeyli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, firari şüphelilerden A.S. ve M.S'yi de yakaladı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 3'e yükseldi.
Olay
Merkez İstiklal Mahallesi'nde dün yapılan düğünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada, Eren Çinçik (11) ile Mustafa Soyarslan (15) yaralanmıştı.
Tufanbeyli Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen yaralı çocuklardan Eren Çinçik, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.
Tufanbeyli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, K.S'yi gözaltına almış, olaydan sonra kaçtığı iddia edilen zanlının oğulları A.S. ve M.S'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.
Tufanbeyli, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:45 Kaynak: AA
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