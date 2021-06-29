Adana'da silahlı kavgaya müdahale eden polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Mahalleye giren ekipler, olaya karıştığı ileri sürülen 6 şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.
Ara sokaklarda arama yapan polis, duvar arkasına atılı halde, şüphelilerin olayda kullandığı değerlendirilen bir AK-47 uzun namlulu tüfek, bir tabanca ve pompalı tüfek ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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