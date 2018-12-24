Son Dakika Haberleri: Adana'da Silahlı Kavgaya Polis Müdahalesi

Adana'da Silahlı Kavgaya Polis Müdahalesi

1 saat önce

Adana'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavga, trafik polisinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Adana'da Silahlı Kavgaya Polis Müdahalesi, System.String[]
Adana'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavga, trafik polisinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Mehmet A. ile Erdem G, merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdem G, tabancayla havaya ateş açtı.

Bölgede görevli trafik polisi Kenan Gültekin Öztürk, silah sesini duyunca olay yerine gitti.

Trafik polisi, tabancayla kavga ettiği kişiyi hedef aldığı ileri sürülen Erdem G'ye müdahalede bulunarak, silahı ateşlemesine fırsat vermeden elinden aldı.

Şüpheli, 5 Ocak Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:35 Kaynak: AA

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