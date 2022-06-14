Adana'da silahlı kuyumcu soygunu: 1 yaralı - Son Dakika
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Adana'da silahlı kuyumcu soygunu: 1 yaralı

14.06.2022 20:59
Adana'da silahlı kuyumcu soygunu: 1 yaralı

Adana'da motosikletli 2 kişi kar maskesiyle geldikleri kuyumcuyu silahla yaralayıp altın ve paraları alarak kayıplara karıştı.

Adana'da motosikletli 2 kişi kar maskesiyle geldikleri kuyumcuyu silahla yaralayıp altın ve paraları alarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çukurova Caddesinde bulunan Hanifi Çetinkaya'ya (42) ait kuyumcuda saat 19.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kar maskeli 2 kişi motosiklet ile kuyumcunun önüne geldi. Kuyumcuya giren 2 şahıs yanlarında getirdikleri silahla Hanifi Çetinkaya'yı ayağından vurdu.

Kuyumcu Çetinkaya vurularak yere düşerken soyguncular da dükkandaki bir miktar para ve altını çalarak olay yerinden kaçtı.

Silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatırken vurulan Hanifi Çetinkaya Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kuyumcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kuyumcu çalışanı Halil Başdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay sırasında dışarıda olduğunu geldiğinde ise patronunun vurulduğunu gördüğünü söyledi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Çukurova, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da silahlı kuyumcu soygunu: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da silahlı kuyumcu soygunu: 1 yaralı - Son Dakika
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