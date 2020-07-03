Adana'da silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyon - Son Dakika

Adana'da silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı tarım arazilerine zorla el koyduğu ve 30 ayrı suça karıştığı ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmalar kapsamında çete lideri Gökhan Ş'nin de aralarında bulunduğu 17 şüphelinin yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Bu kapsamda şüphelilerin evlerine, kapıları koçbaşıyla kırarak giren ekipler, aralarında Gökhan Ş'ninde olduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde arama yapan ekipler, 1 kaleşnikof ve 7 tabanca ele geçirdi.

Baskınlar sırasında bazı polisler evlerin damlarında ve çevrede uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Polis, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.