Son Dakika Haberleri: Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü

23 dakika önce

Adana'da aracını park ettiği sırada silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaşamını yitirdi.

Adana'da aracını park ettiği sırada silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaşamını yitirdi.
Özel güvenlik görevlisi Bahattin Erol (39), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle birlikte, 01 FJK 15 plakalı hafif ticari aracıyla merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1789 Sokak'a geldi.
Araç park edildiği sırada inen şüpheli, Erol'a silahla ateş açarak olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yaptığı incelemede 12 boş kovan bulan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü
Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma Sınırda donarak ölen sığınmacıların cesedi ortaya çıktı: Bazıları hayvanlarca parçalanmış Termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği Adana'da, serinlemek isteyen gençler tehlikeye aldırış etmedi Antalya'da Akdeniz fokunun ağzında parçalanmış vatoz bağlığını gören vatandaşlar dehşete düştü!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 00:42:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]