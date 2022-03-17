Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
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Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü

17.03.2022 03:54
Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü

Adana'da bir telefon bayisine düzenlenen silahlı saldırıda U.B.K (27), telefon dükkanında kurşunların hedefi oldu.

Adana'da bir telefon bayisine düzenlenen silahlı saldırıda U.B.K (27), telefon dükkanında kurşunların hedefi oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde gece saat 01.00 sularında Üstün Sokakta bir telefon bayisine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Dükkanda bulunan 27 yaşındaki U.B.K isimli genç, kurşunların hedefi oldu. Olay yerinde başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı kurşunla hayatını kaybettiği belirlenen U.B.K'nin öldürülmesi olayıyla ilgili Kozan Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak ve İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Çimen olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ile birlikte incelemelerde bulundu. U.B.K' nin yakınları olayın ardından sinir krizleri geçirirken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Olay yerinde hayatını kaybeden U.B.K savcılığın olay yeri incelemesinin ardından cenaze aracına taşınarak Adana Adli tıp kurumuna gönderildi. - ADANA

Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü
Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü
Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü
Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü
Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü

YORUMLAR
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Cumhuriyet, Hisarcık, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
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