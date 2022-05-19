Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

19.05.2022 05:28

Adana'da ara sokakta silahlı saldırıya uğrayan bir kişi omzundan ve bacağından tabanca ile vurularak yaralandı.

Adana'da ara sokakta silahlı saldırıya uğrayan bir kişi omzundan ve bacağından tabanca ile vurularak yaralandı. Yardım çığlıkları atan yaralı, çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Tahsilli Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ramazan B., Onur C. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Onur C., Ramazan B.'yi tabanca ile omzundan ve ayağından vurarak olay yerinden kaçtı.

Yaralı Ramazan B., yardım çığlıkları atarak etrafta bulunan vatandaşlara sesini duyurmak istedi. Bu sırada oradan geçen vatandaşlar Ramazan B.'nin yardım çığlığını duyup aracına aldı ve hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan Ramazan B.'nin tedavisi devam ediyor.

Polis olay yerinde yaptığı çalışmada 4 adet boş kovan buldu. Olayın şüphelisinin yakalama çalışmaları devam ediyor. - ADANA

Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

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Kaynak: İHA

Tahsilli mahallesi, Silah, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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