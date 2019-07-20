Son Dakika Haberleri: Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı
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Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı

59 dakika önce

Adana'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı, otomobiliyle trafik ışığında bekleyen, olayla ilgisi olmayan bir kişi ise aracı gasbedilerek darbedildi.

Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı, System.String[]
Adana'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı, otomobiliyle trafik ışığında bekleyen, olayla ilgisi olmayan bir kişi ise aracı gasbedilerek darbedildi.
İddiaya göre, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir meyhanede bulunan Özgür K, Şiyar A, Rıdvan Ö. ve Yusuf Ö, bir hafta önce tartışarak darbettikleri Cumali B'nin silahlı saldırısına uğradı.
Özgür K. ve Şiyar A'yı tabancayla yaralayarak kaçmaya başlayan Cumali B, bulvarda trafik ışıklarında bekleyen Mehmet İlgin D'ye silah doğrultarak otomobilini gasbedip kaçtı.
Bu sırada Cumali B'yi kovalayan Yusuf Ö. ve Rıdvan Ö. ise Mehmet İlgin D'yi şüphelinin arkadaşı zannederek darbetti.
Özgür K. ve Şiyar A. ile vücudunun çeşitli yerlerinde kırık oluşan Mehmet İlgin D, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yusuf Ö. ve Rıdvan Ö'yü gözaltına alan polis, Cumali B'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Çukurova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:11 Kaynak: AA
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