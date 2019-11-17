Son Dakika Haberleri: Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika

Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı

6 saat önce

Adana'da sohbet etmek için toplanan arkadaş grubuna, motosikletli 2 kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Adana'da sohbet etmek için toplanan arkadaş grubuna, motosikletli 2 kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde bir araya gelen arkadaş grubuna, kasklı 2 şüpheli tabancayla ateş ederek kaçtı.

Olayda yaralanan 2 kişi, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:27 Kaynak: AA
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