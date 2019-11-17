Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı
6 saat önce
Adana'da sohbet etmek için toplanan arkadaş grubuna, motosikletli 2 kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:27 Kaynak: AA
Adana'da sohbet etmek için toplanan arkadaş grubuna, motosikletli 2 kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde bir araya gelen arkadaş grubuna, kasklı 2 şüpheli tabancayla ateş ederek kaçtı.
Olayda yaralanan 2 kişi, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Resulayn'da teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan asker, 5 günlük mücadelenin ardından şehit oldu Ahmet Altan, gözaltı için gelen polislere "Beni çok güzel yakaladınız" demiş Konya Büyükşehir Belediyesi'nden su ve ulaşıma yüzde 15 zam Düğünlerinin unutulmaz olmasını isteyen gelin ve damat pasta yerine çiğ köfte kesti