Son Dakika Haberleri: Adana'da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Adana'da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

1 saat önce

Adana'da tartıştığı 3 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Adana'da tartıştığı 3 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, K.C. Yeşil Yurt Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle tartıştığı N.D, Ç.E. ve H.B'ye pompalı tüfekle ateş açtı.

Saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen K.C. ise yaralıların yakınları tarafından aynı mahallede yakalanıp darbedildi.

Zanlı, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:38 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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