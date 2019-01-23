Adana'da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
1 saat önce
Adana'da tartıştığı 3 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Adana
'da tartıştığı 3 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
İddiaya göre, K.C. Yeşil Yurt Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle tartıştığı N.D, Ç.E. ve H.B'ye pompalı tüfekle ateş açtı.
Saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis
ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen K.C. ise yaralıların yakınları tarafından aynı mahallede yakalanıp darbedildi.
Zanlı, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:38 Kaynak: AA
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