Adana'da silahlı saldırı: 3 yaralı

Adana
'da bir meyhanede gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi silahla, 1 kişi darp sonucu yaralandı.
Merkez Çukurova
ilçesinde bir meyhanede bulunan Özgür K, Şiyar A ile Mehmet İlgin D'ye, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Özgür K ve Şiyar A, silahla yaralanırken, saldırganlar Mehmet İlgin D'yi de darbetti.
Yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis
, olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, olay sonrası çevrede polise zorluk çıkardığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.