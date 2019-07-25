Adana'da silahlı saldırı
1 saat önce
Adana'da, bir kahvehane önünde oturanlara tabancayla ateş açılması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:27 Kaynak: AA
'da, bir kahvehane önünde oturanlara tabancayla ateş açılması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Merkez Yüreğir
ilçesi Yavuzlar Mahallesi Kışla Caddesi
'nde bir kahvehane önünde oturanlara henüz plakası öğrenilemeyen araçtan tabancayla ateş açıldı.
Saldırıda yaralanan 3 kişi, Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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