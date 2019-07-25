Adana'da silahlı saldırı

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Annesinin, "Oğlum öldüyse benim bayramım" dediği gencin cesedi bulundu

Genç kadın, eline aldığı silahla uzman onbaşı olan sevgilisini vurdu

Hamile kediyi pitbulla parçalatan çocuklardan dehşete düşüren sözler: Ben seni vursam bile üzülmem