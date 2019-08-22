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Adana'da silahlı saldırı; kahvedeki 2 kişi ile motosikletliyi öldürdü

1 saat önce

Adana'da, kahvede oturan Necmettin Şahinoğlu ve Hayati Özkaya ile motosikletle yoldan geçen Okan Develi, kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş açması sonucu vurularak, yaşamını yitirdi.

Adana'da silahlı saldırı; kahvedeki 2 kişi ile motosikletliyi öldürdü, System.String[]

Adana'da, kahvede oturan Necmettin Şahinoğlu ve Hayati Özkaya ile motosikletle yoldan geçen Okan Develi, kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş açması sonucu vurularak, yaşamını yitirdi. Saldırıda 1 kişi de yaralandı. Polis, kaçan saldırganı arıyor.
Olay, saat 10.30 sıralarında, Köprülü Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, önünden geçtiği kahvedeki 3 kişi ile yoldan motosikletle geçen kişiye, henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan kahvedeki Necmettin Şahinoğlu ve Hayati Özkaya ile motosiklet sürücüsü Okan Develi, yaşamını yitirdi. Yaralı 1 kişi ise ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay sonrası kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Yerdeki motorsiklet ve ölen şahıs
-Ölen şahsın çocuklarından görüntü
-Kahvehaneki kalabalık
-Yerdeki iki ceset
-Ölenlerin yakınlarının feryadı
-Ambulansın gelmesi
-Genel görüntüler

SÜRE: 02'33" BOYUT: 282 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Necmettin Şahinoğlu, Develi, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:26 Kaynak: DHA
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