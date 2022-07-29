Silahlı saldırı olayına karışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Silahlı saldırı olayına karışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

29.07.2022 01:44

Adana'da silahlı saldırı olayına karışarak bir kişinin ağır yaralanmasına neden olduğu belirlenen 3 şüpheli kaçtıkları otomobil ile kovalamaca sonucunda yakalandı.

Silahlı saldırı olayına karışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırı olayına karışan şüphelileri araç takip sistemi üzerinden yerlerini belirleyerek kaçtıkları sırada kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakaladı

ADANA - Adana'da silahlı saldırı olayına karışarak bir kişinin ağır yaralanmasına neden olduğu belirlenen 3 şüpheli kaçtıkları otomobil ile kovalamaca sonucunda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 3 kişi, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde Orhan K.'ya silahlı saldırı düzenleyerek ağır yaraladı. Ardından şüpheliler otomobile binerek kaçtı. Çevrede güvenlik kamerasında çalışma yapan cinayet polisleri, şüphelilerin 01 CYA 77 plakalı otomobil ile kaçtığını ve aracın kiralık olduğunu tespit etti.

Kiralama şirketine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, araç takip sistemi üzerinden şüphelilerin yerini tespit etti. Seyir halinde olan şüpheliler, polisleri fark edince kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamanın ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerince önleri kesilerek durduruldu. Yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

YORUMLAR
500
TAG Otoyolu'nda atık temizleme çalışmaları yoğunlaştırıldı TAG Otoyolu'nda atık temizleme çalışmaları yoğunlaştırıldı Yürürken silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı Yürürken silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı
Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı saldırı olayına karışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:54 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın iddiasına Bakan Varank'tan ağır tepki: İspat edersen istifa etmeye hazırım
00:35 Sağlık Bakanı Koca, eczane ve ilaçlara ilişkin alınan 3 önemli kararı sosyal medyadan açıkladı!
00:21 Teknik direktör Jorge Jesus'dan şaşırtan açıklama! Premier Lig ekibi Everton'dan aldığı teklifi Fenerbahçe için reddetmiş
00:15 Pençe-Kilit harekatında şehit düşen astsubayla ilgili yürek yakan haber! Babası oğluna aldığı otomobille sürpriz yapacaktı...
23:56 UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri netleşti!
23:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres'ten ilk sözler: Bu takımla kupalar kazanmak istiyorum
23:22 İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! Kontrol altına alınan yangın için soğutma çalışmaları yapılıyor
23:06 Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak, aynı araçta trafik çevirmesine takıldı! Yaşadıkları panik 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu akıllara getirdi
23:01 Hong Kong'da korkutan kaza! Sahneye düşen dev ekran dansçıları yaraladı
22:50 Genç kadını 5 yerinden bıçakladı! Cani adam, neden sorusuna tek cümlelik yanıt verdi: Bana yanlış yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 01:45:35. #1.11#
SON DAKİKA: Silahlı saldırı olayına karışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement