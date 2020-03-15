Adana'da silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Adana'da silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı

11 dakika önce

Adana'nın Merkez Çukurova ilçesinde aracının içerisinde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi ağır yaralandı.

Adana'da silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı, System.String[]

Adana'nın Merkez Çukurova ilçesinde aracının içerisinde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde park halindeki aracının içerisinde bulunan C.Ö'ye kapalı kasa kamyon içerisinde bulunan kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.


Şüpheliler olay yerinden kaçarken, C.Ö'ye araç içerisinde vücudunun çeşitli yerlerine mermiler isabet etti.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi ile 112 Acil servis ekibi sevk edildi.


Sağlık görevlilerinin Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdığı C.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı.


Olay yerinde haber takip eden AA muhabiri, 3 kişi tarafından hafif şekilde darbedildi.


Bu arada yaralı yakınları da Seyhan Devleti Hastanesi bahçesinde silahla ateş açtı. Polis ekiplerince hastane önünde 3 tabancaya ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Çukurova, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:26 Kaynak: AA
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