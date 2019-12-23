Adana'da silahlı saldırıda ölen iki arkadaşın cenazeleri ailelerine teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da silahlı saldırıda ölen iki arkadaşın cenazeleri ailelerine teslim edildi - Son Dakika

Adana'da silahlı saldırıda ölen iki arkadaşın cenazeleri ailelerine teslim edildi

6 saat önce

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde park halindeki otomobilde uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitiren iki arkadaşın cenazeleri otopsinin ardından ailelerince teslim alındı.

Adana'da silahlı saldırıda ölen iki arkadaşın cenazeleri ailelerine teslim edildi, System.String[]

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde park halindeki otomobilde uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitiren iki arkadaşın cenazeleri otopsinin ardından ailelerince teslim alındı.

Kemalpaşa Mahallesi'nde dün akşam park halindeki 01 GF 100 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda ölen Bülent Mamak ve arkadaşı Murat Gökler'in cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otopside iki arkadaşın av tüfeğinden çıkan saçmalarla hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, otopsinin ardından aileleri tarafından morgdan alınarak toprağa verilmek üzere olayın yaşandığı ilçeye götürüldü.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kemalpaşa Mahallesi, Yumurtalık, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:16 Kaynak: AA
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