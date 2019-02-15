Adana'da Silahlı Saldırıda Yaralanan Kişi Öldü
30 dakika önce
Adana'da dün akşam evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Adana
'da dün akşam evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Merkez Çukurova
ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu apartmanın önünde dün akşam silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Fikret Hakverdi (59), tedavi gördüğü Seyhan
Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu arada saldırganın, takip ettiği Hakverdi'ye apartmana girdiği sırada arkasından yaklaşarak ateş etmesi güvenlik kameralarına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:05 Kaynak: AA
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