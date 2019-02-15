Son Dakika Haberleri: Adana'da Silahlı Saldırıda Yaralanan Kişi Öldü

Adana'da Silahlı Saldırıda Yaralanan Kişi Öldü

30 dakika önce

Adana'da dün akşam evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Adana'da Silahlı Saldırıda Yaralanan Kişi Öldü, System.String[]
Adana'da dün akşam evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu apartmanın önünde dün akşam silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Fikret Hakverdi (59), tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada saldırganın, takip ettiği Hakverdi'ye apartmana girdiği sırada arkasından yaklaşarak ateş etmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:05 Kaynak: AA

Seyhan, Çukurova, Merkez, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'ya Kokain Getiren Uzman Çavuş Tutuklandı Direksiyon Başında Okey Oynayan Halk Otobüsü Şoförü Yakalandı

Şüphe Üzerine Durdurulan Ticari Araçtan Cephanelik Çıktı CHP'nin Tartışmalı Adayı Mehmet Fatih Bucak, Genel Merkez'de Yeniden Değerlendirilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 18:35:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Silahlı Saldırıda Yaralanan Kişi Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]