Son Dakika Haberleri: Adana'da Silahlı Saldırıda Yaralanan Kişi Öldü

Adana'da Silahlı Saldırıda Yaralanan Kişi Öldü

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir restorana av tüfeğiyle ateş açılması sonucu yaralanan 5 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Adana'da Silahlı Saldırıda Yaralanan Kişi Öldü, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir restorana av tüfeğiyle ateş açılması sonucu yaralanan 5 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İlçedeki Sait Akman Caddesi'nde bir restorana 2 Nisan'da yapılan saldırıda ağır yaralanan ve ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ziyacan Dedeoğlu, 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Dedeoğlu'nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olduğu öğrenilen Dedeoğlu'nun cenazesi, Ceyhan Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli Murat Ç, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Olay

Restoran işletmecisi Yusuf Kayağan ile tartıştıktan sonra iş yerinden ayrılan Murat Ç, bir süre sonra av tüfeğiyle dönüp restorana ateş açmıştı.

Saldırıda, iş yeri sahibi Kayağan ile içeride bulunan müşterilerden Bora Caf, Mahir Karataş, Ali Kızılırmak ve Ziyacan Dedeoğlu yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:25 Kaynak: AA

Ceyhan, Adana, Güncel
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