Silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı

19.05.2022 21:09

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.

Levent Caddesi'nde yürüyen 5 kişinin üzerine, motosikletle bölgeden geçen iki şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan kuzenler G.A. ile C.A. çevredekiler tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kimliği belirlenemeyen diğer yaralı da kendi imkanlarıyla bir hastaneye gitti.

Polis, olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı
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Sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı Sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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