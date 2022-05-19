Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.

Levent Caddesi'nde yürüyen 5 kişinin üzerine, motosikletle bölgeden geçen iki şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan kuzenler G.A. ile C.A. çevredekiler tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kimliği belirlenemeyen diğer yaralı da kendi imkanlarıyla bir hastaneye gitti.

Polis, olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.