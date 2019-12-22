Adana'da silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaşamını yitirdi

6 saat önce

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan iki kişi hayatını kaybetti.

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaşamını yitirdi, System.String[]

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan iki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde, park halindeki 01 GF 100 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş edildi.

Otomobilde bulunan Bülent M. ve arkadaşı Murat G. ağır yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.


Hastanedeki müdahalelere rağmen iki arkadaş yaşamını yitirdi.


Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kemalpaşa Mahallesi, Yumurtalık, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:36 Kaynak: AA
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