Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kahvehaneci öldü - Son Dakika
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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kahvehaneci öldü

03.08.2022 01:15
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kahvehaneci öldü

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kahvehaneci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kahvehaneci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Kıraathane işleten Ergün Opcin, arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı. Bu sırada sokağa gelen motosikletli iki kişiden biri, masada oturan Opcin'in yanına gitti. Şüpheli, belinden çıkardığı tabancayla Opcin'i sırtından vurup, kıraathaneden koşarak çıktı. Olay yerine geldiği motosiklete binen şüpheli, kayıplara karıştı.

Kıraathanedekilerin durumu bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Opcin, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Opcin, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, motosikletli şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Opcin'in cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. - ADANA

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Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kahvehaneci öldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kahvehaneci öldü - Son Dakika
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