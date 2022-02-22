Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi kurtarılamadı - Son Dakika

Seyhan'da bir kişi otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle'de 01 AHT 055 plakalı aracına binen Yusuf Yosunkaya'ya (28) henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş edip kaçtı.

Kurşunun bacağına isabet etmesi sonucu yaralanan Yosunkaya, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Yosunkaya'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.