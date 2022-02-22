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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi kurtarılamadı - Son Dakika

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi kurtarılamadı

22.02.2022 13:55
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi kurtarılamadı

Seyhan'da bir kişi otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Seyhan'da bir kişi otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle'de 01 AHT 055 plakalı aracına binen Yusuf Yosunkaya'ya (28) henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş edip kaçtı.

Kurşunun bacağına isabet etmesi sonucu yaralanan Yosunkaya, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Yosunkaya'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi kurtarılamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi kurtarılamadı - Son Dakika
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