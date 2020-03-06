Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Adana'da yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Adana'da yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde, sokakta yürüyen Hasan Erdemci'ye (45), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabanca ile ateş ederek kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar, Erdemci'nin yaralandığını fark edince durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Erdemci, ambulansla kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, delillerin kaybolmaması sokağın giriş ve çıkışlarını şeritle kapattı.

Polis ekipleri, iki boş kovan ve üç mermi çekirdeği buldu.

Cumhuriyet Mahallesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:40 Kaynak: AA
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