Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Adana'da motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Adana'da motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi. Motosikletli Eren Çolak (21), Merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi 24 Kasım İlkokulu önünde yanına yaklaşan otomobildeki 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan Çolak, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi geniş güvenlik önlemi alırken, zanlıları bulmak için çalışma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 09:37

Kaynak: AA

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