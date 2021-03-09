Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Adana'da, sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Adana'da, sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Numan Yücel (41) merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada yanına iki kişi yaklaştı. Şüpheliler, Yücel'e tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Saldırıda ağır yaralanan Yücel, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yücel, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Son Dakika

Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi

Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan ayrılmasını istediği Çağrı Atakan, gözyaşları içinde 1 hafta süre istedi

Lastiği patlayan otomobilden inen genç, canından oldu

Makyajı abartan Aleyna Tilki, eleştiri oklarının hedefi oldu: Boya reklamı mı bu?

Kazaya karışan sürücü, yol kenarında pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti

Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı

Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti

Kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri Alman kurdunu parçalayıp götürdü