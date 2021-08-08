Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi.
Tellidere Mahallesi'ndeki evinin önünde Kerim Hurlu'ya (40) kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.
Başından yaralanan Hurlu, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Hurlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin, saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika