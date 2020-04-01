Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
6 saat önce
Adana'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Adana'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinin Sarıçam Mahallesi'ndeki evinden çıkan Önder Gezici (30), arkasından gelen, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin tüfekle açtığı ateş sonucu yaralandı.
Gezici, 112 Acil Servis ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:32 Kaynak: AA
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