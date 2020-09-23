Adana'da akrabası tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde Yıldırım Ziya A'ya (26), evinin yakınlarında akrabası Selçuk Ö. tabancayla ateş etti.
Vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralanan Yıldırım Ziya A, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde yapılan incelemede boş kovanlar bulundu.
Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 23:37 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika