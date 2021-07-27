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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

27.07.2021 19:53
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı, System.String[]

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki iş yerinin önünde arkadaşlarıyla oturan Z.İ, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan Z.İ, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Çukurova, Saldırı, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika


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