Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, eski polis G.Y. Pınar Mahallesi'ndeki evinin önünde bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli ve kar maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan G.Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay yerinde bulunan boş kovanlar üzerinde delil çalışması yaptı. Daha sonra boş kovanlar detaylı incelenme için emniyete götürüldü.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.