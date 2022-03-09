Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

09.03.2022 04:34
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Motosikletli kurye olarak çalışan M.A. iş dönüşü merkez Seyhan ilçesi Güneşli Mahallesi Akdeniz Caddesi'ndeki evine girdiği sırada kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin ateş açması sonucu yaralandı.

Şüpheli olay yerinden kaçtı, M.A'nın yanında bulunan arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan M.A. ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Saldırı, Güneşli, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika
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