Adana'da silahlı saldırıya uğrayan taksi sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde taksi sürücüsü silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 01 T 0297 plakalı taksi sürücüsü Yunus K. Karataş Bulvarı'nda aracına binen kişinin silahlı saldırısı sonucu bacağından yaralandı. Saldırgan kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yunus K. Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA
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