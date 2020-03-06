Adana'da silahlı soygunla ilgili 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da silahlı soygunla ilgili 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Adana'da silahlı soygunla ilgili 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

6 saat önce

Adana'da otomobili kar maskeli ve silahlı kişilerce durdurulan sürücünün parasının çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Adana'da otomobili kar maskeli ve silahlı kişilerce durdurulan sürücünün parasının çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İddiaya göre, Ozan K. otomobiliyle merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki evine gittiği sırada kar maskeli ve silahlı grup araçla önünü kesti.

Şüphelilerden biri tabancayı Ozan K'ye doğrulttu ve yaklaşık 50 bin lirayı alıp diğerleriyle kaçtı. Ozan K'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı.

Polislere çalınan paranın ağabeyine ait olduğunu söyleyen Ozan K'nin, parayı yasa dışı bahisten kazandığını itiraf ettiği öne sürüldü.

Ekipler, 80 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyerek aracın izine ulaştı

Bölgedeki 80 güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını belirledi.

Polis, otomobilin Eyüp M. tarafından kiralandığı ve araçta takip sistemi bulunduğu bilgisine ulaştı.

Sistemden aracın Bahçeşehir Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, kendilerini görerek aracın yanından uzaklaşan Eyüp M'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

Üzerinden ruhsatsız tabanca ile 55 bin 940 lira çıkan Eyüp M'nin ifadesi doğrultusunda ekipler, olaya karıştıkları ileri sürülen Eser K, Nur Muhammed B, Mustafa I. ve Rukyettin D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, zanlılardan Eser K, Nur Muhammed B. ve Mustafa I'yı yakaladı.

Zanlılardan biri arkadaşı çıktı

Eser K'nin, Ozan K'nin arkadaşı olduğu, olay günü parayı birlikte tahsil ettikleri, ayrılmalarından kısa süre sonra soygunun gerçekleştiği öne sürüldü.

Soygunu planladığı ileri sürülen Eser K. ile diğer üç şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Eser K, Nur Muhammed B. ve Mustafa I. tutuklandı, Eyüp M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, firari Rukyettin D'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, Ozan K. hakkında yasa dışı bahis oynatmaktan adli işlem başlatıldığı, ele geçirilen 55 bin 940 liraya el konulduğu öğrenildi.

Adana'da silahlı soygunla ilgili 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Fatih Mahallesi, Adana, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şizofreni hastası kadın oda arkadaşının gözlerini oydu, Valilik 7 personeli açığa aldı
9 aylık Eflin, ilki 5 günlükken olmak üzere 2 kalp ameliyatıyla hayata tutundu Oyuncu Deniz Bezek'in öldüğü hemzemin geçitteki kazayla ilgili davada karar verildi Cinnet getiren kişi, karısını, kızını ve esnaf komşusunu tabancayla vurdu

Son Dakika Haberleri
16:58 Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 17:02:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da silahlı soygunla ilgili 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]