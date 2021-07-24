Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1'i ağır, 4 yaralı

ADANA - Adana'da 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi 51235 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.