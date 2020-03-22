Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

ADANA'da, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Beşocak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle arasında bulunan pazar yerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Başından yaralanan Ç.K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralı ise tedaviye alındı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 2 pompalı tüfek ve 1 bıçak olduğunu tespit etti.