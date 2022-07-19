Son dakika: Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika: Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

19.07.2022 00:28

Son dakika haberi: Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

ADANA - Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda ismi öğrenilemeyen bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Ardından iki grup kavgaya devam etti. Kavga sırasında Emir K., önce darp edildi daha sonrada sırt kısmından bıçaklandı.

Çevredeki vatandaşlar silah sesleri üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Yaralı Emir K. ve ismi öğrenilemeyen kişi arkadaşları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Emir K'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olay yerinde yaptığı delil çalışmasında pompalı tüfeğe ve tabanca ait boş kovanlar ele geçirdi.

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika: Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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