Son dakika gündem: Silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Pompalı tüfek ve bıçak kullanılan kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavganın ardından yaptığı çalışmayla iki pompalı tüfek ele geçirdi.
Kavgaya karışan zanlıların yakalanması için ekiplerin araştırmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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