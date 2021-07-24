Son dakika gündem: Silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Pompalı tüfek ve bıçak kullanılan kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavganın ardından yaptığı çalışmayla iki pompalı tüfek ele geçirdi.

Kavgaya karışan zanlıların yakalanması için ekiplerin araştırmaları sürüyor.