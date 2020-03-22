Adana'da silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı - Son Dakika

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Adana'da silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı
7 saat önce
Adana'da silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Adana'da silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi 5 Ocak Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada silahla başından yaralan Ç.K. kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Silahla ve bıçak darbeleriyle yaralanan iki kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:04 Kaynak: AA
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